На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько россиян копят деньги

Каждый седьмой опрошенный россиянин может прожить на накопления месяц без дохода
true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Почти треть опрошенных россиян (29,6%) признались, что живут от зарплаты до зарплаты, не делая накоплений. У 15% накоплений хватит на месяц без дохода. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного редакцией «Финансы Mail» (есть у «Газеты.Ru»).

Почти у 23% сбережений достаточно на три–шесть месяцев, у более чем 17% — на год. Свыше 12% смогли бы прожить несколько лет без работы, а чуть менее 2% обеспечили деньгами себя и близких надолго. Еще более 1% дали нестандартные ответы, например, деньги лежат «на путешествия и косметический ремонт» или участники опроса вообще не задумывались о непредвиденных ситуациях.

Что касается места хранения накоплений, лидером оказались банковские депозиты — их предпочитают почти 41% участников. Почти 22% держат средства на картах, более 13% — в наличных. 11,76% заявили, что это «тайна». Оставшиеся выбрали акции и облигации, недвижимость, разные валюты, криптовалюту. В результате выяснилось, что более трети россиян не имеют долгосрочных накоплений, а более 60% предпочитают вкладываться в максимально консервативные инструменты — депозиты и наличные.

Регулярно откладывать деньги удается далеко не всем. Почти 30% участников признались, что не откладывают вовсе. Свыше 14% направляют на сбережения до 5% дохода, почти 17% — 5–10%, 13% — 10–20%, почти 10% — 20-30%. 15,43% респондентов способны откладывать более 30% заработка, а 1,45% делают это «по ситуации» или направляют все свободные средства.

В опросе приняли участие 5,3 тыс. россиян.

Ранее инвестиционный советник Юлия Кузнецова предсказала снижение ставок по вкладам до 13–14% к концу года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами