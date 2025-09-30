Стало известно, сколько россиян копят деньги

Каждый седьмой опрошенный россиянин может прожить на накопления месяц без дохода

Почти треть опрошенных россиян (29,6%) признались, что живут от зарплаты до зарплаты, не делая накоплений. У 15% накоплений хватит на месяц без дохода. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного редакцией «Финансы Mail» (есть у «Газеты.Ru»).

Почти у 23% сбережений достаточно на три–шесть месяцев, у более чем 17% — на год. Свыше 12% смогли бы прожить несколько лет без работы, а чуть менее 2% обеспечили деньгами себя и близких надолго. Еще более 1% дали нестандартные ответы, например, деньги лежат «на путешествия и косметический ремонт» или участники опроса вообще не задумывались о непредвиденных ситуациях.

Что касается места хранения накоплений, лидером оказались банковские депозиты — их предпочитают почти 41% участников. Почти 22% держат средства на картах, более 13% — в наличных. 11,76% заявили, что это «тайна». Оставшиеся выбрали акции и облигации, недвижимость, разные валюты, криптовалюту. В результате выяснилось, что более трети россиян не имеют долгосрочных накоплений, а более 60% предпочитают вкладываться в максимально консервативные инструменты — депозиты и наличные.

Регулярно откладывать деньги удается далеко не всем. Почти 30% участников признались, что не откладывают вовсе. Свыше 14% направляют на сбережения до 5% дохода, почти 17% — 5–10%, 13% — 10–20%, почти 10% — 20-30%. 15,43% респондентов способны откладывать более 30% заработка, а 1,45% делают это «по ситуации» или направляют все свободные средства.

В опросе приняли участие 5,3 тыс. россиян.

Ранее инвестиционный советник Юлия Кузнецова предсказала снижение ставок по вкладам до 13–14% к концу года.