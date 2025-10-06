Более половины россиян отказались от наличных и карт при оплате

Более половины россиян отказались от наличных и банковских карт, предпочитая оплачивать покупки и услуги онлайн. Об этом говорится в исследовании платежного сервиса ЮKassa, результаты которого изучило РИА Новости.

Согласно опросу, 52% граждан выбирают безналичные способы расчетов: 28% совершают платежи через приложения и сайты, 17% — по QR-коду, еще 7% — по ссылке. Лишь 42% участников опроса остаются приверженцами традиционных методов — наличных (12%) и банковских карт (30%).

Основными критериями при выборе способа оплаты россияне назвали скорость и удобство (25%), а также безопасность (24%). Почти четверть опрошенных отметила, что готова перейти на онлайн-платежи ради отказа от ношения наличных.

Как показало исследование, 73% пользователей регулярно записываются на услуги онлайн, однако 58% из них редко оплачивают их заранее. Аналитики отмечают, что это связано не с недоверием к безопасности, а с привычкой платить после получения услуги.

При этом материальная выгода остается главным стимулом для предоплаты: 27% россиян готовы внести оплату заранее ради скидки или бонуса. Еще по 20% участников готовы платить наперед при гарантии возврата средств или приоритетном обслуживании, а 17% — при условии полной прозрачности списаний.

