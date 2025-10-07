Орешкин назвал симпозиум «Создавая будущее» частью мировой экосистемы «Открытого диалога»

Симпозиум «Создавая будущее» становится частью глобальной экосистемы «Открытого диалога». Об этом на открытии II Международного симпозиума «Создавая будущее» в Национальном центре «Россия» заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин.

Отмечается, что в этом году к мероприятию присоединились представители более 85 стран, в том числе Китая, США, Италии, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. Это государственные деятели, ученые, исследователи, инженеры, футурологи, деятели культуры и искусства и представители медиа.

На открытии симпозиума Максим Орешкин зачитал приветствие президента России Владимира Путина, в котором глава государства отметил, что участникам предстоит продолжить открытую и творческую дискуссию о том, каким станет мир по итогам происходящих сейчас глобальных изменений.

«Уверен, что свое будущее мы должны созидать сами — на основе суверенного мировоззрения и неустанного смелого, новаторского поиска, опираясь на выдающиеся достижения наших предков, исторические, духовные, патриотические традиции, передающиеся из поколения в поколение», — подчеркнул президент России.

В свою очередь, Орешкин отметил, что симпозиум «Создавая будущее» становится частью глобальной экосистемы «Открытого диалога».

Сообщается, что ключевым событием программы симпозиума будет открытый лекторий с участием генерального директора компании James Law Cybertecture Джеймса Лоу, главы лаборатории дизайна «Сбер» Владимира Пирожкова, телеведущего Арсения Попова и председателя Ассоциации робототехники Чили Родриго Андреса Кеведо Сильвы.

Также в рамках мероприятия пройдут секция «Медиа будущего», всероссийская викторина «История будущего» и церемония награждения лауреатов Всероссийской литературной премии в области научной фантастики.