Стало известно, какая зарплата нужна в 2026 году для получения одного пенсионного балла

Экономист Балынин: для одного ИПК в 2026 году нужна зарплата почти 25 тыс. руб.

Для получения одного индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) в 2026 году потребуется зарплата 24 825 рублей. Это больше показателя 2025 года (22 991,67 рубля) примерно на 1,8 тыс. рублей, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Расчет сделан с учетом действующей формулы и ожидаемой на 2026 год предельной базы для исчисления страховых взносов — 2,979 млн рублей. В 2025 году при зарплате на уровне 22 440 рублей за год формируется 0,976 ИПК. В 2026 году при минимальном размере оплаты труда в 27 093 рубля за год сформируется 1,091 ИПК — на 11,8% больше. По закону число ИПК округляется до тысячных», — отметил Балынин.

Проверить количество накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов можно в личном кабинете на портале «Госуслуги». На сайте Социального фонда России доступен инструмент моделирования — калькулятор пенсии Социального фонда с учетом уже сформированных ИПК и страхового стажа. Система подскажет недостающий стаж и ориентировочный возраст выхода на пенсию.

В 2025 году никто из россиян по возрасту не выходит на пенсию по старости. В 2026 году страховую пенсию по старости получат россиянки 59 лет и россияне 64 лет. Для этого им нужно минимум 15 лет страхового стажа и 30 ИПК. С 2028 года пенсионный возраст составляет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

Ранее в Госдуме призвали поднимать пенсии вне зависимости от инфляции.