На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили провести кредитную амнистию для ряда граждан

Миронов предложил провести кредитную амнистию для уязвимых категорий граждан
true
true
true
close
Shutterstock/KieferPix

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что в России нужно провести кредитную амнистию для некоторых социально незащищенных категорий россиян. Его слова передает ТАСС.

Депутат отметил, что на сегодняшний день общий кредитный долг россиян составляет 37 трлн рублей, из них 13 млн «никогда не смогут вернуть свои долги», так как берут новые кредиты, чтобы погасить предыдущие.

«Для людей, у которых низкие доходы, которые потеряли работу, для людей с инвалидностью мы предлагаем простить штрафы, пени и различные дополнительные проценты», — сказал он.

Им нужно дать возможность погасить тело долга в течение 20 лет без штрафов, пени и процентов за просроченную задолженность, считает Миронов.

Аналогичную меру он предложил распространить на пострадавших жителей приграничных с Украиной районов.

По его словам, справедливоросы будут продвигать такую инициативу в ходе осенней сессии нижней палаты парламента.

С идеей объявить кредитную амнистию Миронов уже выступал в марте этого года.

Ранее Миронов предложил увеличить лимиты для кредитных каникул.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами