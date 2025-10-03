В Госдуме предложили провести кредитную амнистию для ряда граждан

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что в России нужно провести кредитную амнистию для некоторых социально незащищенных категорий россиян. Его слова передает ТАСС.

Депутат отметил, что на сегодняшний день общий кредитный долг россиян составляет 37 трлн рублей, из них 13 млн «никогда не смогут вернуть свои долги», так как берут новые кредиты, чтобы погасить предыдущие.

«Для людей, у которых низкие доходы, которые потеряли работу, для людей с инвалидностью мы предлагаем простить штрафы, пени и различные дополнительные проценты», — сказал он.

Им нужно дать возможность погасить тело долга в течение 20 лет без штрафов, пени и процентов за просроченную задолженность, считает Миронов.

Аналогичную меру он предложил распространить на пострадавших жителей приграничных с Украиной районов.

По его словам, справедливоросы будут продвигать такую инициативу в ходе осенней сессии нижней палаты парламента.

С идеей объявить кредитную амнистию Миронов уже выступал в марте этого года.

Ранее Миронов предложил увеличить лимиты для кредитных каникул.