В России назвали один самый главный недостаток режима самозанятости

В России начали обсуждать возможную замену режима самозанятости, который в экспериментальном формате действует до 2028 года, на новую конструкцию. Сам по себе опыт внедрения этой практики подтвердил эффективность, однако он имеет один существенный недостаток – работодатели начали оформлять сотрудников как самозанятых, нарушая таким образом законодательство, заявил 360.ru директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин.

Напомним, самозанятые – это люди, которые работают сами на себя, платят налог на профессиональный доход (4% при работе с физлицами и 6% при работе с юрлицами и ИП). Их максимальный доход не должен превышать 2,4 млн рублей. Вводился такой режим с целью вывести малый бизнес из тени и сделать его деятельность легализованной. В целом статус самозанятых аналогичен ИП, но имеет упрощенный вид регистрации и отчетности, отметил Южалин.

«Это выгоднее, потому что налогов меньше, чем у обычного работника, в то же время граждане легализованы, государство о них знает, и определенные деньги в бюджет тоже поступают. На мой взгляд, эксперимент успешен», — пояснил юрист.

При этом он назвал главным недостатком такого режима тот факт, что в последнее время работодатели начали подменять обычные трудовые договоры на оформление самозанятых, а это противоречит российским законам. Такие действия объясняются выгодой для компаний – обычным работникам они должны давать гарантии, платить за них существенные налоги, предоставлять больничные отпуска, командировочные средства, пособия и так далее. В случае с самозанятыми никаких гарантий, включая декретные больничные и отпускные, нет.

Чтобы решить эту проблему необходимо четко регламентировать статьи закона относительно допустимости присвоения статуса самозанятого работнику, считает Южалин. Сегодня, по его словам, очень часто договоры о самозанятости в итоге признаются обычными трудовыми. Сами сотрудники тоже настаивают на переходе в обычные трудовые отношения, так как им невыгодно работать на кого-то, но при этом не иметь никаких гарантий и выступать в правовом поле как ИП.

О необходимости внедрения новой конструкции взамен самозанятости на днях заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, на конец августа в России было зарегистрировано 14,3 млн самозанятых. При доходах до 2,4 млн рублей в год налог для физлиц составляет 4%, для юрлиц или ИП — 6%. Других обязательных платежей нет. Он добавил, что вопрос надо решать не только по самозанятым, но и по ИП, которые по факту предлагают те же самые услуги, только лимит у них не 2,4 млн рублей, а 60 млн рублей. При этом ставка по налогообложению может быть не 4-6%, а 1%, констатировал министр.

Ранее Путин подписал закон, дающий МСП и самозанятым право на кредитные каникулы.