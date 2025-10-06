Названы главные нарушения самозанятых

К концу августа 2025 года в России насчитывалось 14,34 млн самозанятых (+28,13%, или 3,15 млн человек за год), рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он назвал пять типичных нарушений со стороны самозанятых, которых стоит избегать.

Главное нарушение — уклонение от уплаты налогов.

«Для самозанятых действует налог по ставке 4% (доходы от физлиц) и 6% (от юрлиц/ИП). Других обязательных платежей нет. Важно отражать каждую операцию в приложении «Мой налог» — это прямая обязанность по Конституции. В соответствии с Конституцией, каждый должен уплачивать налоги: такую обязанность нужно обязательно соблюдать. Второе нарушение — превышение годового лимита по доходам. Порог годового дохода для самозанятых — 2,4 млн рублей. При превышении этого лимита статус самозанятого теряется, рационально перейти в ИП», — отметил Балынин.

Третье нарушение — наем сотрудников. Балынин пояснил, что режим самозанятости не предусматривает работников. Если нужен персонал — оформляйтесь как ИП, рекомендовал экономист.

Четвертое нарушение — подмена трудовых отношений самозанятостью. Экономист уточнил, что нельзя закрывать трудовые отношения договором с самозанятым там, где есть признаки найма (режим, подчиненность, рабочее место).

Пятое нарушение — занятия запрещенными видами деятельности. По словам Балынина, режим самозанятости нельзя применять для продажи подакцизных товаров, добычи/реализации полезных ископаемых. С 2025 года запрещены майнинг и сделки с цифровой валютой в режиме самозанятости. Разрешены самозанятым домашние бьюти-услуги, аренда квартир (длительно/посуточно), пассажирские и грузовые перевозки, продажа собственной продукции, юрконсалт, фото/видео на заказ, стройработы, организация праздников.

По словам Балынина, самая распространенная ошибка самозанятых — игнорирование будущей пенсии. По словам экономиста, страховые взносы за самозанятых не платятся, права на пенсию не формируются. Балынин добавил, что у самозанятых есть варианты добровольного накопления на пенсию: добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, негосударственный пенсионный фонд, программа долгосрочных сбережений. В 2025 году минимальный добровольный взнос для зачета полного года страхового стажа — 59 241,60 рубля. Он дает около 0,975 ИПК. Максимум — 473 932,80 рубля, что позволяет сформировать 7,799 ИПК.

