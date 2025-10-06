Россиян предупредили о подорожании белорусских вин

Белорусские вина в российских магазинах подорожают на 6–12% во втором полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, спрогнозировала для

«Газеты.Ru» инвестиционный советник, основатель университета «Финансология» Юлия Кузнецова.

«В январе — июле 2025 года продажи белорусских вин в РФ выросли в ~14 раз, до 29 тыс. дал. Рост этот был во многом искусственный — произошло замещение после заградительных пошлин на «недружественные» вина (до 25%, но не менее $2/л). Во втором полугодии цены на белорусские вина в России вырастут из-за давления себестоимости (логистика, акцизы) и курсовых колебаний. Торговые сети частично сгладят это повышение цен продажами товаров по акции. Во втором полугодии часть покупателей начнет больше употреблять вина из РФ, Молдовы, ЮАР, Чили, Армении и Сербии», — отметила Кузнецова.

В сентябре сообщалось, что в России резко продажи белорусских вин: за январь --июль объемы реализации увеличились в 14 раз, до 29 тыс. дал. По оценке экспертов, всплеск во многом носит искусственный характер: рынок сместился после повышения пошлин на импорт из недружественных стран — с 20 до 25% от стоимости, но не менее $2 за литр.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил о замедлении инфляции в России до примерно 8% в сентябре.