Кабмин РФ решил компенсировать регионам содержание граждан, вынужденно покинувших дома

Правительство России приняло законопроект, предусматривающий компенсацию регионам расходов на размещение и питание граждан, которые вынужденно покинули свои дома. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Речь идет о возмещении затрат, понесенных регионами в 2024–2025 годах на содержание россиян, иностранных граждан и лиц без гражданства, которые жили на территории Украины или в субъектах РФ, где были введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинули свои дома находились в пунктах временного размещения.

Сегодня правительство РФ решило выделить из резервного фонда свыше 10 млрд рублей на дополнительные выплаты пенсионерам и лицам, ухаживающим за инвалидами. Более 4,8 млрд рублей направят в 19 регионов. Эти средства пойдут на выплаты 1,2 млн неработающим пенсионерам, чьи доходы ниже прожиточного минимума, в рамках индексации социальных пенсий. Также кабмин направит свыше 5,2 млрд рублей на ежемесячные выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.

