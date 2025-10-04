На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кабмин РФ решил компенсировать регионам содержание граждан, вынужденно покинувших дома

Кабмин РФ компенсирует регионам содержание граждан, вынужденно покинувших дома
true
true
true
close
Сергей Аверин/РИА Новости

Правительство России приняло законопроект, предусматривающий компенсацию регионам расходов на размещение и питание граждан, которые вынужденно покинули свои дома. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Речь идет о возмещении затрат, понесенных регионами в 2024–2025 годах на содержание россиян, иностранных граждан и лиц без гражданства, которые жили на территории Украины или в субъектах РФ, где были введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинули свои дома находились в пунктах временного размещения.

Сегодня правительство РФ решило выделить из резервного фонда свыше 10 млрд рублей на дополнительные выплаты пенсионерам и лицам, ухаживающим за инвалидами. Более 4,8 млрд рублей направят в 19 регионов. Эти средства пойдут на выплаты 1,2 млн неработающим пенсионерам, чьи доходы ниже прожиточного минимума, в рамках индексации социальных пенсий. Также кабмин направит свыше 5,2 млрд рублей на ежемесячные выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.

Ранее стало известно, кто из россиян сможет получить новую семейную льготу в 2026 году.

