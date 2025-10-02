Стало известно, кто из россиян сможет получить новую семейную льготу в 2026 году

С 2026 года российские семьи с двумя и более детьми смогут оформлять вычеты по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, при этом кабмин предложил уточнить перечень доходов при определении права на новую семейную выплату. Об этом сообщает «Парламентская газета».

По данным издания, соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Право на выплату получат работающие россияне — налоговые резиденты страны, если с их доходов от трудовой, предпринимательской и профессиональной деятельности уплачивался налог на доходы физлиц в году, предшествующем году обращения за назначением выплаты. Правительство планирует установить порядок и условия начисления выплаты, перечень видов доходов, учитываемых при определении расчетного исчисленного НДФЛ с доходов заявителя и не только.

Член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин уточнил, что семьи смогут возвращать разницу между уплаченным НДФЛ по ставке 13% и льготной ставкой в 6%.

«Это не абстрактная скидка, а прямые деньги на ваш счет. Как в примере из статьи: мама-одиночка с двумя детьми и зарплатой в 45 тысяч рублей может получить назад 37 800 рублей ежегодно. Это серьезная прибавка к семейному бюджету», — пояснил Чаплин.

17 сентября лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов говорил, что социальные налоговые вычеты в России нужно ежегодно индексировать на коэффициент дефлятора, который учитывает изменение рыночных цен за год.

Ранее Сбер и ФНС запустили платформу налоговых вычетов.