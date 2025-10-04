На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России более 1 млн неработающих пенсионеров получат выплаты от правительства

Кабмин выделил более 10 млрд рублей на выплаты пенсионерам и инвалидам
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Правительство РФ выделило из резервного фонда свыше 10 млрд рублей на дополнительные выплаты пенсионерам и лицам, ухаживающим за инвалидами. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Более 4,8 млрд рублей направят в 19 регионов, включая Архангельскую, Вологодскую и Московскую области, а также Бурятию, Забайкальский и Приморский края, Санкт-Петербург, Коми и другие субъекты РФ. Эти средства пойдут на выплаты 1,2 млн неработающих пенсионеров, чьи доходы ниже прожиточного минимума, в рамках индексации социальных пенсий.

Также правительство потратит свыше 5,2 млрд рублей на ежемесячные выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы. В кабмине отметили, что после вступления в силу президентского указа получать пособие могут не только родители и опекуны, но и другие граждане, фактически осуществляющие уход и не имеющие работы.

До этого депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что в России нужно повысить страховые пенсии по старости минимум до 35 тыс. рублей. Он подчеркнул, что в современных реалиях это позволит повысить уровень жизни людей пожилого возраста — они смогут легче справляться с финансовым бременем, отказаться от работы после выхода на пенсию.

Ранее в Госдуме объяснили, у кого из россиян вырастут пенсии до конца 2025 года.

