Некоторым пенсионерам в конце декабря придет проиндексированная пенсия за январь

Депутат Нилов: некоторые пенсионеры уже в конце декабря получат пенсию за январь
Александр Кряжев/РИА Новости

В конце декабря текущего года некоторые пенсионеры досрочно получат проиндексированную на 7,6% пенсию за январь. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Пенсионеры, которые получают пенсию в начале месяца, из-за продолжительных новогодних праздников вместо начала января получат пенсии в проиндексированном виде уже в конце декабря. В том числе и работающие пенсионеры, которые с этого года получают проиндексированную пенсию», — сказал депутат.

Нилов напомнил, что в следующем году, согласно проекту бюджета, индексация пенсий пройдет с 1 января, а не с 1 февраля, как планировалось изначально. Выплаты вырастут на 7,6%, уточнил парламентарий.

18 сентября президент России Владимир Путин заявил, что идею ежеквартальной индексации пенсий и социальных пособий на фоне высокой инфляции можно рассмотреть, но лучше бороться с ростом цен. При этом президент отметил, что инфляция в стране достаточно высокая.

Ранее в Госдуме назвали дату индексации военных пенсий.

