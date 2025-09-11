В Госдуме назвали дату индексации военных пенсий

С 1 октября в России проиндексируют военные пенсии и оклады, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

Депутат пояснил, что индексация произойдет из-за перерасчета денежного довольствия.

«У военных пенсий свой формат индексации, два раза в год: в начале года и 1 октября», — сказал чиновник.

Он отметил, что перерасчитают пенсии всех силовых структур и ведомств. А осенью этого года будет обсуждаться индексация будущего года.

В конце августа, спустя полгода, России удалось перечислить в бюджет Латвии почти €13 млн для выплаты военных пенсий и пособий гражданам РФ, проживающим в стране. Москва перевела €12 995 587 за три квартала 2025 года. Министерство финансов Латвии подтвердило поступление средств, а министерство благосостояния ожидает от российской стороны обновленный список пенсионеров для распределения выплат.

Ранее были перечислены категории россиян, которые могут получать две пенсии.