На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме назвали дату индексации военных пенсий

Депутат Нилов: военные пенсии и оклады перерасчитают 1 октября
true
true
true
close
Сергей Мирный/РИА Новости

С 1 октября в России проиндексируют военные пенсии и оклады, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

Депутат пояснил, что индексация произойдет из-за перерасчета денежного довольствия.

«У военных пенсий свой формат индексации, два раза в год: в начале года и 1 октября», — сказал чиновник.

Он отметил, что перерасчитают пенсии всех силовых структур и ведомств. А осенью этого года будет обсуждаться индексация будущего года.

В конце августа, спустя полгода, России удалось перечислить в бюджет Латвии почти €13 млн для выплаты военных пенсий и пособий гражданам РФ, проживающим в стране. Москва перевела €12 995 587 за три квартала 2025 года. Министерство финансов Латвии подтвердило поступление средств, а министерство благосостояния ожидает от российской стороны обновленный список пенсионеров для распределения выплат.

Ранее были перечислены категории россиян, которые могут получать две пенсии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами