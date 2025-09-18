Путин отреагировал на предложение о ежеквартальной индексации пенсий

Идею ежеквартальной индексации пенсий и социальных пособий на фоне высокой инфляции можно рассмотреть, но лучше бороться с ростом цен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций, передает ТАСС.

«Ежеквартальная индексация различных социальных пособий. В целом, конечно, хотелось бы это сделать. Надо подумать, — сказал глава государства в ответ на слова председателя партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова.

При этом президент отметил, что инфляция в стране достаточно высокая, и есть другой способ — подавление инфляции.

18 сентября в Ново-Огарево состоялась встреча Путина с руководителями парламентских фракций Государственной думы.

Как сообщил пресс-секретарь российского лидера РФ Дмитрий Песков, на встрече присутствовали Владимир Васильев (лидер фракции «Единая Россия»), Геннадий Зюганов (лидер фракции КПРФ), Леонид Слуцкий (лидер фракции ЛДПР), Сергей Миронов (лидер фракции «Справедливая Россия — За правду») и Алексей Нечаев (лидер фракции «Новые люди»). После общей встречи Путин планировал провести отдельные переговоры с каждым из руководителей фракций.

Вместе с президентом в беседе участвовали первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Ранее Путин объяснил, почему нельзя «напечатать деньги и раздать».