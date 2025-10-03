На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зарплаты россиян резко упали после перехода на четырехдневку

Mash: зарплаты рабочих ГАЗа упали примерно на 20% после перехода на четырехдневку
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Зарплаты рабочих завода ГАЗ упали примерно на 20% после перехода на четырехдневку. Об этом сообщил Telagram-канал Mash.

По информации канала, в результате нового режима зарплата упала с 75–80 тыс. до 60–65 тыс. рублей.

По данным издания, после перехода на укороченный график работы в цехах образовался дефицит кадров: не хватает слесарей-ремонтников, сантехников, электромонтеров, сварщиков и газорезчиков. Часть персонала увольняется, а ремонтировать и обслуживать оборудование некому, из-за чего, по словам источников канала, производственные линии периодически останавливаются. Работники жалуются на устаревшую технику и слабую вентиляцию, а также на то, что руководство «просит остаться» после подачи заявлений об увольнении, следует из поста.

Заменить ушедших специалистов сложно — на подготовку одного квалифицированного работника уходит не менее года, посетовали собеседники. За пару месяцев полноценного слесаря, электромонтера или газорезчика не подготовить, поэтому нагрузка перераспределяется на оставшихся, которым приходится работать на износ при меньших выплатах, заключается в посте.

В пресс-службе ГАЗа оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.

Ранее в «Опоре России» оценили последствия четырехдневной рабочей недели.

