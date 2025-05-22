В «Опоре России» оценили последствия четырехдневной рабочей недели

Предложение ввести в России четырехдневную рабочую неделю оторвано от реальности, заявил «Газете.Ru» вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников, оценивая, как переход на четырехдневную рабочую неделю может повлиять на российский бизнес.

«Инициатива кажется очень заманчивой: чем меньше работы, тем больше отдыха. Но такие предложения оторваны от реальности, особенно в условиях реальной российской экономики. В условиях четырехдневной недели компании будут стараться сохранять прежние объемы производства. Поэтому им придется нанимать больше сотрудников, что сложно в условиях кадрового дефицита, повышать зарплаты и увеличивать нагрузку на оставшихся специалистов. Отсюда возникает вопрос: кто покроет выросшие издержки?» — отметил Пищальников.

По его оценке, в настоящее время более 60% российских компаний испытывают кризис с кадровым голодом.

«Если мы действительно хотим ввести четырехдневную неделю, то нужно начинать не с сокращения рабочих дней, а с повышения производительности труда на 20–25%. В этом бизнесу поможет распределение задач, автоматизация и стандартизация рутинных процессов», — заключил вице-президент.

Идея перехода на четырехдневную рабочую неделю в России обсуждается с 2019 года. С этим предложением выступил Дмитрий Медведев, тогда занимавший пост премьер-министра. Последний раз о возможности перехода на четырехдневку в мае 2025 года заявлял глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

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