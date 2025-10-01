Главный покупатель российского газа в ЕС нашел нового поставщика

Будапешт планирует, что в ближайшем будущем Туркмения сможет начать поставки своего газа в Европу, а в первую очередь в Венгрию. Об этом заявил замгоссекретаря по развитию восточных отношений Венгрии Адам Штифтер, передает «Интерфакс».

По словам собеседника агентства, Венгрия зависит от поставок газа из нескольких стран, а потому надеется, что число партнеров увеличится, что поспособствует энергетической безопасности Будапешта.

В ходе заседания межправительственной комиссии двух стран замгоссекретаря по делам Евросоюза в Венгрии Питер Холич подтвердил, что в рамках встречи было проведено обсуждение вопроса поставки природного газа из Туркмении.

25 сентября венгерский министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто заявлял, что Венгрия намерена продолжать сотрудничество с Россией в сфере поставок энергоносителей. Он отметил, что Будапешт уважает тот факт, что Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов.

Ранее сообщалось, что Болгария планирует прекратить транзит газа из России в Венгрию и Словакию.