Болгария планирует прекратить к 2028 году транзит газа из РФ в Венгрию и Словакию

Болгария планирует отказаться от закупки газа РФ к концу 2027 года. Об этом заявил министр энергетики страны Жечо Станков, передает ТАСС.

Он ожидает, что к январю 2028 года «потребление российского газа в Европе будет полностью прекращено». По его словам, «Венгрия и Словакия не столкнутся с проблемой в сфере энергетической безопасности», поскольку смогут найти альтернативные пути покупки газа.

На прошлой неделе премьер-министр Болгприи Росен Желязков заявил, что страна прекратит действие договора о транзите газа из РФ в 2026 году.

28 июля США и ЕС заключили торговую сделку, в рамках которой Брюссель закупит американские энергоносители на сумму $750 млрд. Кроме того, европейцы согласились увеличить инвестиции из Европы в США на $600 млрд и покупать американское оружие. Взамен Вашингтон вдвое снизил пошлины на европейские товары — с 30% до 15%.

Трамп назвал это соглашение с Евросоюзом «крупнейшим из всех». В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что эта сделка поможет сбалансировать торговые отношения ЕС и США, а также позволит Европе отказаться от нефти и газа из РФ. Эксперты, впрочем, отнеслись к соглашению более скептично, заявив, что торговая сделка с США навредит экономике ЕС. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Венгрия намерена продолжить сотрудничество с РФ в сфере поставок энергоносителей.