Венгрия намерена продолжить сотрудничество с РФ в сфере поставок энергоносителей

Сийярто: Венгрия настроена продолжать сотрудничество с РФ в сфере энергетики

Венгрия намерена продолжать сотрудничество с Россией в сфере поставок энергоносителей. Об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто журналистам после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

Он отметил, что Будапешт уважает тот факт, что Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов.

«И мы настроены продолжать это сотрудничество», — добавил Сийярто.

Накануне президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что обсудит с лидерами стран — членов Европейского союза сокращение импорта российских энергоносителей.

По словам американского лидера, страны ЕС пытаются вести борьбу с Россией, но продолжают закупать ее энергоресурсы, что он считает позором.

Министр энергетики США Крис Райт сообщил, что США «уже сегодня» готовы полностью заместить поставки российского газа и нефтепродуктов в Европу.

Ранее сообщалось, что Болгария откажется от использования и от транзита российского газа.