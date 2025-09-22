Россиянам рассказали, кому не грозит увольнение из-за развития ИИ

В эру развития ИИ можно отметить, что рынок труда и различные профессии уже начали сильную трансформацию. Многие отрасли уже претерпели существенные изменения и по прогнозам продолжат сильно меняться в эпоху бурного развития ИИ в последующие пять лет. Александр Сулейкин, к.т.н., предприниматель, доцент, архитектор Big Data-систем и ИИ-решений, рассказал «Газете.Ru», каким специалистам не грозит увольнение из-за активного внедрения ИИ и какие новые профессии могут появиться на рынке труда.

«Некоторые профессии остаются востребованными благодаря потребности в эмоциональном интеллекте сотрудников, креативности, этическом мышлении и способности принимать решения в нестандартных ситуациях. Так, например, трудно представить замену ИИ медицинских специалистов, в особенности — врачей. Люди доверяют другим людям больше, чем машинам, особенно в таких чувствительных областях, как здоровье. Даже если ИИ сможет анализировать симптомы быстрее, врачи необходимы для трактовки результатов, объяснения диагнозов пациентам и принятия решений о лечении», — объяснил он.

Воспитывать будущие поколения ИИ тоже не сможет — это может только учитель. Образование включает не только передачу знаний, но и воспитание, мотивацию учеников, помощь в формировании личности. Учителя помогают развивать социальные навыки и эмоциональный интеллект. Няни и сиделки по этим же причинам не могут быть заменены ИИ.

«Психологи и психотерапевты — незаменимые специалисты. Даже несмотря на то, что многие люди уже начали заменять сеансы психотерапии общением с ИИ, только человек может оказать поддержку другому человеку и понять его. Работа психолога связана с пониманием эмоций, разрешением конфликтов и поддержкой клиентов в трудные моменты. Эмоциональный интеллект и способность устанавливать связь с пациентом делают профессию психолога устойчивой перед развитием ИИ», — считает эксперт.

Также с эмпатией связаны и творческие профессии, где выражаются индивидуальные взгляды, эмоции и опыт, что трудно воспроизвести искусственным интеллектом.

Руководителей тоже трудно заменить ИИ, поскольку их роли требуют высокого уровня эмоционального интеллекта, лидерских качеств и умения адаптироваться к изменениям.

«Многие профессии и уровни специалистов постепенно начинают замещаться ИИ-ассистентами — в первую очередь это младшие специалисты, джуны. Здесь можно говорить о бизнес-процессах с рутинными задачами, работе с текстами, поиском информации, маршрутизации и классификации, форматировании документов и вопросно-ответных системах. С точки зрения профессий можно отметить бурное развитие таких решений, как помощники маркетологов, закупщиков, менеджеров по продажам, HR-специалистов и так далее. Все эти ассистенты уже экономят существенное количество времени данным сотрудникам и решают, в основном, базовые рутинные задачи, которые ранее выполняли джуны в этих сферах — специалисты младших грейдов», — добавил эксперт.

Если говорить про востребованность профессий — то, конечно, ИИ не заменяет экспертов в своем деле — они останутся востребованными независимо от профессий. Хорошие эксперты в любой отрасли все равно будут востребованы как обладатели уникального опыта и знаний, который ИИ просто не сможет повторить — банально из-за отсутствия достаточных данных для обучения, вероятности галлюционирования и наличия других проблем в текущей архитектуре GPT-моделей.

«Также стоит отметить, что параллельно с развитием ИИ активно начинают появляться новые профессии, такие как промпт-инженеры — специалисты по работе с нейросетями и их эффективной работе, чтобы ответы были как можно более качественными. Так, уже появляется большое количество курсов по промпт-инжинирингу не только от коммерческих компаний, но и от ведущих университетов страны (например, НИУ ВШЭ). Появляются также такие роли, как инженеры этического ИИ, которые занимаются обеспечением соответствия решений ИИ нормам морали и правовым стандартам. Они следят за соблюдением принципов прозрачности, справедливости и надежности при разработке и внедрении алгоритмов. Технические писатели для ИИ создают документацию, руководства и учебные материалы для разработчиков и пользователей решений на основе ИИ, разрабатывают инструкции», — сказал он.

И далее будут появляться новые профессии, которые будут связаны с управлением системами ИИ, ведь сейчас вопросы безопасности, управления этикой запросов, точности и валидации ответов, мониторинга, понимания работы систем ИИ и контроля выходят на первый план. Все эти новые профессии будут все более востребованными уже в ближайшем будущем.

