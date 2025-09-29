СберУниверситет проведет конференцию «Больше чем обучение»

На конференции СберУниверситета о будущем ИИ выступят более 20 спикеров

СберУниверситет объявил о проведении 24 октября девятой ежегодной конференции «Больше чем обучение». Тема этого года — «Homo cogitans: шаг в новый этап эволюции человека», сообщили в Сбере.

Участники мероприятия будут говорить о том, что значит быть человеком мыслящим в мире искусственного интеллекта.

Открытие конференции и первую сессию традиционно проведет президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. В дискуссии на тему «Мышление и обучение в эпоху ИИ» примут участие эксперт в сфере L&D и глава Shackleton Consulting Ник Шеклтон-Джонс, а также психофизиолог, доктор биологических наук, профессор МГУ Александр Каплан.

Отмечается, что впервые мероприятие пройдет на нескольких площадках одновременно. Основная локация — кампус СберУниверситета, где пройдет трек «Развитие организаций». Его участники обсудят изменения в мышлении в эпоху искусственного интеллекта и создание условий для прорывных инноваций. В основном треке выступят ведущие эксперты из разных областей.

Второй трек конференции, посвященный высшему образованию, будет организован на базе университета МИСИС. В дискуссиях примут участие ректоры ведущих российских вузов, включая Алевтину Черникову, Дмитрия Ливанова, Никиту Анисимова и Илью Обабкова.

Третий трек «Непрерывное развитие» пройдет в онлайн-формате и будет доступен широкой аудитории. Он поможет тем, для кого актуален вопрос выбора профессии, родителям, а также всем, кто хочет учиться и развиваться.

Напомним, в прошлом году конференция собрала более 1100 очных участников и свыше 17 тыс. зрителей онлайн. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте.