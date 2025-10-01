На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне оценили доход от вкладов

Почти 60% опрошенных россиян назвали незначительным доход от вкладов
Большинство опрошенных россиян (74%) не воспринимают доход от банковских вкладов как важную или существенную часть своего финансового благополучия, 58% называют эту сумму незначительной. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Сравни» (есть у «Газеты.Ru»).

Эта оценка напрямую коррелирует с размером получаемых процентов: для 40% вкладчиков доход не превышает 5 тыс. рублей, которые чаще всего тратятся на текущие нужды (45%), включая продукты питания (55%).

В то же время депозиты остаются базовым инструментом накопления: вклады есть у 50% опрошенных, из которых 25% имеют один вклад, а 25% — несколько вкладов в одном или разных банках. Еще 15% планируют открыть вклад в ближайшие три месяца.

20% вкладчиков проявляют долгосрочный подход, реинвестируя полученные проценты. 18% опрошенных считают вклады оптимальным инструментом и не планируют менять свою стратегию. Лишь 8% считают доход от вкладов приятным бонусом, в то время как 16% все же называют его важной статьей дохода.

37% респондентов активно рассматривают альтернативные инструменты для пассивного дохода, включая акции, облигации и накопительные счета. Еще 6% задумываются об инвестициях в недвижимость для сдачи в аренду. Таким образом, более трети россиян демонстрируют готовность к диверсификации сбережений.

«Результаты нашего опроса четко показывают: эпоха, когда банковский вклад был основным и достаточным инструментом для приумножения капитала постепенно уходит. Для большинства россиян доход по депозитам стал скорее инструментом покрытия текущих расходов. Это создает благоприятную почву для повышения финансовой грамотности и перехода к диверсификации портфеля накоплений. Мы рекомендуем не отказываться от вклада, как от источника пассивного дохода, но рассмотреть при этом и другие финансовые инструменты», — отметил руководитель продукта вклады в «Сравни» Илья Васильков.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

Ранее россиянам рассказали, куда вложиться в условиях снижения ставок по вкладам.

