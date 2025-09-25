На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, куда вложиться в условиях снижения ставок по вкладам

В условиях снижения ставок по депозитам россиянам стоит обратить внимание на краткосрочные вклады, фонды денежного рынка, облигации. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал финансовый консультант, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Алексей Родин.

«Финансовая подушка россиян должна быть максимально ликвидной и надежной. Для этих целей подходят краткосрочные депозиты, доходность по которым банки удерживают на привлекательном уровне, стремясь вернуть клиентов. Альтернативой могут стать фонды денежного рынка: их доходность соответствует ключевой ставке ЦБ, проценты начисляются ежедневно, а средства доступны к выводу без потерь. На горизонте одного-двух лет стоит обратить внимание на облигации», — отметил Родин.

По его словам, в условиях неопределенности инвесторы отдают предпочтение государственным бумагам и надежным корпоративным эмитентам из первого котировального списка Московской биржи. Доходность таких выпусков сегодня достигает 20–22% годовых, уточнил эксперт.

Он добавил, что для вложений на более длительный срок подойдут облигации федерального займа, рассчитанные на 10–15 лет. Родин сказал, что сейчас они торгуются с дисконтом, и их цена может вырасти в полтора раза в случае снижения ключевой ставки ЦБ до 10%.

«Текущая купонная доходность составляет около 12%, но основная выгода в дальнейшем росте стоимости. Такая стратегия подходит опытным инвесторам, готовым ждать», — подчеркнул Родин.

Он заключил, что рынок акций в нынешних условиях выглядит рискованным. Родин пояснил, что прогнозы рецессии в США в 2026 году оцениваются в 60–80%, а в России сохраняются санкционное давление, высокий уровень инфляции и ограниченные бюджетные ресурсы. Все это усиливает давление на бизнес, поэтому в кризисный период оптимальной стратегией остаются государственные облигации — инструмент, который защищает и капитал, и нервы, подытожил эксперт.

ЦБ трижды снижал ключевую ставку в 2025 году, последний раз — 12 сентября. Ставку уменьшили на 1 процентный пункт, до 17%. По данным маркетплейса «Финусулуги», с момента последнего сентябрьского заседания Банка России доходность вкладов снизилась в семи банках, а стоимость кредита наличными подешевела лишь в трех банках из топ-20. Доходность вкладов упала на 0,17–0,26 п.п., стоимость кредитов — на 0,13 п.п.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, какой будет средняя ключевая ставка в 2026 году.

