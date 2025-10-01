В России оценили вероятность индексации зарплат каждые три месяца

Индексация зарплат в России вряд ли будет проходить каждые три месяца. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала преподаватель Института международных экономических связей Лариса Циканова.

Так она прокомментировала соответствующее предложение лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова.

«Вероятность принятия такой инициативы в 2025 – начале 2026 года представляется невысокой и ограничена проблемой ее экономической реализуемости. Регулярная индексация зарплат раз в квартал требует серьезных бюджетных и организационных ресурсов. Бюджет верстается на год вперед, а ежеквартальная индексация требует постоянного пересмотра расходов. Для бизнеса, особенно малого и среднего, обязательное повышение зарплат каждые три месяца приведет к росту затрат, а в итоге — к повышению цен на товары и услуги или даже к сокращению рабочих мест», — отметила Циканова.

Она добавила, что дополнительная индексация зарплат может привести к усилению инфляционного давления, поскольку работодатели будут закладывать дополнительные расходы в стоимость товаров и услуг, сокращение найма и снижение гибкости рынка труда. Экономист не исключила рост теневой занятости, поскольку бизнес будет вынужден оптимизировать затраты. Также Циканова предположила риск бюджетных перегрузок — для государственных компаний и бюджетной сферы дополнительным вызовом станет необходимость регулярно изыскивать средства на индексацию, что увеличивает нагрузку на финансовую систему.

Миронов предложил обязать работодателей индексировать зарплаты россиян раз в квартал с учетом инфляции. По его словам, нынешний уровень оплаты труда не соответствует росту цен и не обеспечивает достойного уровня жизни. Миронов напомнил, что у более чем 15% россиян зарплата находится в диапазоне от 22 тыс. до 40 тыс. рублей, а еще у 20% — от 40 тыс. до 60 тыс. рублей. При этом, по подсчетам партии, с учетом текущих цен размер оплаты должен составлять не менее 60 тыс. рублей. Депутат отметил, что ежеквартальная индексация позволила бы сохранить покупательную способность граждан и снизить социальное напряжение, однако признал, что бизнесу потребуется государственная поддержка для реализации инициативы.

Ранее эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев предсказал рост зарплат в 2026 году.