Россиянам пообещали рост зарплаты в 2026 году

Номинальная средняя зарплата россиян (в абсолютном выражении без учета покупательской способности) вырастет примерно на 10% в 2026 году по сравнению с 2025-м, спрогнозировал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Номинально в рублях рост зарплат россиян продолжится, поскольку он связан напрямую с выплатами из бюджета и расходами государства, а они в свою очередь пока растут. Если и будет замедление, то вряд ли резкое — все равно на уровне индексации по официальной инфляции, то есть близко к 10%. В реальном выражении заметного роста, вероятно, не будет. Но тут многое зависит от динамики инфляции. Общее падение темпов роста средних зарплат связано с тем, что пройден пик роста государственных расходов. Плюс высокие ставки, кредитное сжатие, замедление частного сектора, остывание экономики», — отметил Селезнев.

По его словам, быстрый рост номинальных средних доходов населения наблюдается последние пять лет по всему миру. Селезнев пояснил, что это вызвано последствиями низких ставок, высокой инфляции и крупных социальных выплат. Как следствие, минимальные зарплаты значительно выросли, в ряде стран — в несколько раз, подчеркнул эксперт.

По его словам, средняя зарплата в Румынии сейчас составляет более €800 (было около €200 пять лет назад), а в большинстве стран южной и восточной Европы перевалила за €1 тыс. Средние зарплаты в Армении и Казахстане сейчас на уровне России (не менее €700), а в Китае составляют $1,3 тыс.

Средний уровень зарплат по России в 2025 году растет примерно на 15%, сообщил журналистам советник председателя Банка России Кирилл Тремасов 22 сентября.

Ранее в Госдуме раскрыли механизм индексации зарплат россиянам.