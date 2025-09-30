Банк России проведет обследование выдачи наличных через банкоматы

Банк России объявил о проведении двух этапов обследования операций по выдаче наличных через банкоматы без добровольного согласия клиентов. Это есть в материалах регулятора.

Поданным ЦБ, первая проверка запланирована на октябрь 2025 года, вторая пройдет в период с января по март 2026-го. Целью обследования назвали изучение практики кредитных организаций, которые осуществляют такие операции. Банки обязаны будут предоставить данные не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

В проверке примут участие 20 финансовых организаций, включая Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Почта банк, Совкомбанк, УБРиР, МКБ, МТС-банк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, банк «Санкт-Петербург», «Русский стандарт», «Ак Барс», Промсвязьбанк, Юникредит банк, АТБ, «Центр-инвест», Т-Банк и Генбанк.

