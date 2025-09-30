На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Банк России проведет обследование выдачи наличных через банкоматы

Центробанк проверит операции по снятию наличных без согласия клиентов
true
true
true
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Банк России объявил о проведении двух этапов обследования операций по выдаче наличных через банкоматы без добровольного согласия клиентов. Это есть в материалах регулятора.

Поданным ЦБ, первая проверка запланирована на октябрь 2025 года, вторая пройдет в период с января по март 2026-го. Целью обследования назвали изучение практики кредитных организаций, которые осуществляют такие операции. Банки обязаны будут предоставить данные не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

В проверке примут участие 20 финансовых организаций, включая Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Почта банк, Совкомбанк, УБРиР, МКБ, МТС-банк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, банк «Санкт-Петербург», «Русский стандарт», «Ак Барс», Промсвязьбанк, Юникредит банк, АТБ, «Центр-инвест», Т-Банк и Генбанк.

До этого заместитель председателя Банка России Сергей Белов сообщал, что Банк России может представить обновленную банкноту номиналом 500 рублей уже во втором полугодии 2026 года.

Ранее в ЦБ напомнили, что в приложениях банков появятся функции помощи пострадавшим от мошенников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами