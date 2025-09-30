ЦБ может представить обновленную банкноту в 500 рублей в 2026 году

Центробанк: обновленная банкнота в 500 рублей может быть представлена в 2026 году

Банк России может представить обновленную банкноту номиналом 500 рублей уже во втором полугодии 2026 года. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Сергей Белов, сообщает РИА Новости.

По его словам, точные сроки, когда будет представлена новая банкнота, неизвестны.

«Но мы нацелены на второе полугодие следующего года», — сказал он.

Известно, что для лицевой стороны банкноты в 500 рублей будет выбран один из символов Пятигорска, а для оборотной — один из символов СКФО. Белов отметил, что новая купюра сохранит сиренево-фиолетовую цветовую гамму, как и прежние банкноты этого номинала, что облегчит распознавание номиналов.

Подготовка к обновлению банкноты была начата еще в 2022 году. Тогда региональная рабочая группа сформировала предварительный список достопримечательностей для банкноты 500 рублей, но проект временно приостановили, чтобы завершить выпуск обновленной 1000-рублевой купюры.

