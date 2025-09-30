На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ЦБ может представить обновленную банкноту в 500 рублей в 2026 году

Центробанк: обновленная банкнота в 500 рублей может быть представлена в 2026 году
true
true
true
close
Наталия Шатохина/news.ru/Global Look Press

Банк России может представить обновленную банкноту номиналом 500 рублей уже во втором полугодии 2026 года. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Сергей Белов, сообщает РИА Новости.

По его словам, точные сроки, когда будет представлена новая банкнота, неизвестны.

«Но мы нацелены на второе полугодие следующего года», — сказал он.

Известно, что для лицевой стороны банкноты в 500 рублей будет выбран один из символов Пятигорска, а для оборотной — один из символов СКФО. Белов отметил, что новая купюра сохранит сиренево-фиолетовую цветовую гамму, как и прежние банкноты этого номинала, что облегчит распознавание номиналов.

Подготовка к обновлению банкноты была начата еще в 2022 году. Тогда региональная рабочая группа сформировала предварительный список достопримечательностей для банкноты 500 рублей, но проект временно приостановили, чтобы завершить выпуск обновленной 1000-рублевой купюры.

В Центробанке ответили на вопрос о выпуске пластиковых банкнот.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами