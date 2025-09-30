В ЦБ напомнили, что в приложениях банков появятся функции помощи пострадавшим от мошенников

ЦБ: крупные банки добавят в приложения функции для пострадавших от аферистов

С октября в приложениях крупных российских банков появятся функции помощи пострадавшим от мошенников. Об этом напоминает Банк России.

«Это требование предусмотрено положением Банка России от 30 января 2025 года», — сказано в сообщении регулятора.

В Центробанке (ЦБ) отметили, что пострадавшие, которые хотят оспорить операцию, должны в течение суток после хищения средств направить в банк соответствующее заявление. Вариант обращения в банк указывается в договоре с клиентом. Есть возможность подать документ дистанционно, добавили в ЦБ.

Кроме того, со следующего месяца финансовые организации обязаны предоставлять пострадавшим клиентам через мобильное приложение электронную справку о мошеннической операции. Она необходима для обращения в правоохранительные органы.

До этого стало известно о новой мошеннической схеме с арендаторами. Так, злоумышленники сначала направляют квартиросъемщикам сообщение, представляясь собственниками жилья, и просят внести плату за аренду по измененным банковским реквизитам. Когда арендаторы переводят деньги, связь с мошенниками обрывается.

Ранее в Петербурге пенсионер, испугавшись за свои сбережения, отдал аферистам 15 млн рублей.