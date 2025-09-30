Мишустин объявил о финальной стадии договора ЕАЭС с Индонезией

Мишустин: соглашение о свободной торговле ЕАЭС и Индонезии на финальной стадии

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) находится на финальной стадии подготовки соглашения с Индонезией о свободной торговле. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.

«На финальную стадию вышла работа над соглашением о свободной торговле между Союзом и Индонезией. Рассчитываем на скорейшее подписание», — заявил премьер.

Мишустин выразил уверенность, что реализация документа улучшит внешнеэкономические связи «пятерки» с другими странами Глобального Юга и увеличит товарооборот.

Также 16 сентября стало известно, что принципиальные договоренности с Индией по вопросу свободной торговли в рамках ЕАЭС могут быть достигнуты к визиту президента России Владимира Путина в Нью-Дели в декабре 2025 года. Как отметил министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев, индийская сторона заинтересована в развитии торговли с ЕАЭС.

Ранее Мишустин заявил о готовности к запуску механизма отслеживания товаров для ЕАЭС.