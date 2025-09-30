Мишустин заявил о готовности к запуску механизма отслеживания товаров в ЕАЭС

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мишустин: ЕАЭС готов запустить механизм отслеживания ввезенных товаров
Владислав Воднев/РИА Новости

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) готов запустить механизм отслеживания ввезенных товаров. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Он напомнил, что соответствующий пилотный проект по прослеживаемости ввезенных в союз товаров завершился 30 июня этого года.

«С учетом полученного опыта надо запустить механизм в полноформатном режиме», — сказал Мишустин.

Соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, вступило в силу в феврале 2021 года. Оно предусматривает создание национальных систем прослеживаемости в каждой стране-участнице для отслеживания импортных товаров, подпадающих под перечень Евразийской экономической комиссии, от момента ввоза до их реализации или утилизации.

В состав ЕАЭС входят пять государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия. Главная цель союза — создание единого внутреннего рынка и общего таможенного пространства, что обеспечивает свободное перемещение товаров, услуг, капитала и рабочей силы между странами-членами.

Ранее сообщалось, что в ЕАЭС намерены установить беспошлинный порог на онлайн-заказы из-за рубежа.

