Россиянам рассказали, как привычка покупать продукты про запас влияет на бюджет

Привычка покупать продукты про запас может привести не к выгоде, как считают многие, а к нерациональным тратам и перерасходу средств. Об этом газете «Известия» рассказала финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева.

«Содержимое забитой под завязку морозилки и полки с консервами забывается: мы покупаем свежее молоко, пока старое прокисает в глубине холодильника, или докупаем крупу, когда килограмм уже стоит в кладовой. Такие неучтенные запасы могут незаметно съедать до 15% ежемесячного продуктового бюджета», — пояснила эксперт.

По ее словам, подобные покупки заставляют людей тратить сразу крупную сумму, которую можно было бы постепенно распределить на нужды или отложить. При этом многие из купленных товаров потом придется выбросить из-за истекшего срока годности. Матвеева отметила, что для экономии важно осознанно подходить к покупкам и планировать меню на неделю. Кроме того, можно использовать программы лояльности и кешбэк-сервисы для накопления баллов и возврата части суммы.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин до этого рассказал «Газете.Ru», что россияне могут сэкономить 1,5 тыс. рублей на продуктах питания при общих тратах на это в 7 тыс. рублей (или более 20%), следуя трем советам. Первый из них — заранее планировать перечень покупок.

