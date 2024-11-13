Россиянам рассказали, как сэкономить 20% трат на продукты

Россияне могут сэкономить 1,5 тыс. рублей на продуктах питания при общих тратах на это в 7 тыс. рублей (или более 20%), следуя трем советам. Первый из них — заранее планировать перечень покупок. Об этом «Газете.Ru» сказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По словам экономиста, финансовое планирование — ключ к успешной оптимизации расходов на покупку продуктов. Балынин посоветовал вести список покупок в бумажном виде или электронном виде, но обязательно записывать. Эксперт уточнил, что это поможет воздержаться от ненужных покупок при посещении магазина. Также эксперт назвал полезным расставлять приоритеты, чтобы отказаться от приобретения какого-либо товара с более высокой ценой, чем ожидалось.

Второй совет — читать этикетки. По словам Балынина, товары одного производителя могут продаваться в упаковках/емкостях разной массы/объема. И часто бывает выгоднее купить одну упаковку большего объема вместо двух-трех маленьких. Эксперт призвал соизмерять сроки годности и свои объемы потребления таких продуктов: чрезмерная покупка впрок может привести не к экономии, а, наоборот, к ненужным расходам.

Третий совет — сравнивать цены на аналогичные товары в разных магазинах. Балынин привел примеры. Сейчас есть и онлайн-агрегаторы, и специальные мобильные приложения, сравнивающие цены на акционные товары в разных супермаркетах. Многие супермаркеты имеют собственные мобильные приложения, в которых можно узнать цены на любой товар из существующего ассортимента. Также некоторые магазины дают возможность выбирать товары/категории со скидкой 10-30% (иногда такие скидки даже действуют на акционные товары). Более того, многие сетевые магазины начисляют разного рода бонусы за приобретение товаров: они, как правило, имеют ограниченный срок действия (три-шесть месяцев).

«Конкретный объем экономии для каждого индивидуален. Если затраты на продукты питания в месяц составляют, например, 7 тыс. рублей (без приобретения продуктов по скидкам), то при покупке товаров со скидками можно сэкономить примерно 1,5 тысячи рублей в месяц. Использование финансового планирования позволит сэкономить примерно 1 тыс. рублей, но все будет зависеть от объема затрат на спонтанные покупки: он очень отличается среди граждан. Приобретение товаров в увеличенных упаковках/емкостях позволит сэкономить в месяц 500–700 рублей. Все расчеты сделаны, исходя из общего объема трат в 7 тыс. рублей», — отметил экономист.

Он рекомендовал применять советы регулярно — и по отдельности, и все вместе. При использовании рекомендаций вместе эффект увеличивается, заключил экономист.

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