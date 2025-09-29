Россиянам рассказали, как максимально сэкономить при покупке жилья

Снижение ключевой ставки Центробанка и рекордные объемы банковских вкладов россиян — до 59,8 трлн рублей — создали необычную ситуацию на рынке недвижимости. На первый план вышли ипотечные ставки: именно они сегодня определяют выбор между новостройкой и вторичным жильем. Эксперты Пермского Политеха рассказали о плюсах и рисках каждого варианта. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По данным ученых, вторичка сейчас заметно проигрывает в спросе: стандартная ставка по ипотеке на готовые квартиры доходит до 23–39% годовых, тогда как для новостроек — 21,66%. Главным драйвером сделок на первичном рынке остаются программы господдержки. В 2025 году продолжает действовать семейная, ИТ-, дальневосточная и сельская ипотека со ставками 4–6%.

«Наибольшая доходность формируется на раннем этапе строительства, — пояснила доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг» ПНИПУ, кандидат экономических наук Ирина Алексеева. — Через несколько месяцев после старта цены растут, и те, кто купил квартиру «с котлована», оказываются в выигрышной позиции».

По словам эксперта, покупку жилья для проживания откладывать не стоит: на длинном горизонте цены стабильно растут, а оформление сделки до конца года позволяет заявить налоговый вычет уже в 2026-м.

Сотрудник кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» ПНИПУ Антон Минин отметил, что на рынке вторички стоит проявить терпение: «В начале года рынок малоактивен, но уже в конце января–феврале можно найти более выгодные варианты».

Для инвесторов эксперты советуют тщательно просчитывать доходность и риски. В отдельных случаях, если капитал приносит доход выше ипотечной ставки, более рациональным решением может быть аренда вместо покупки.

Ранее ученые назвали причины снижения интереса к маркетплейсам у россиян.