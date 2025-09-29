На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как максимально сэкономить при покупке жилья

ПНИПУ: вторичный рынок жилья заметно проигрывает новостройкам
true
true
true
close
mapo_japan/Shutterstock/FOTODOM

Снижение ключевой ставки Центробанка и рекордные объемы банковских вкладов россиян — до 59,8 трлн рублей — создали необычную ситуацию на рынке недвижимости. На первый план вышли ипотечные ставки: именно они сегодня определяют выбор между новостройкой и вторичным жильем. Эксперты Пермского Политеха рассказали о плюсах и рисках каждого варианта. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По данным ученых, вторичка сейчас заметно проигрывает в спросе: стандартная ставка по ипотеке на готовые квартиры доходит до 23–39% годовых, тогда как для новостроек — 21,66%. Главным драйвером сделок на первичном рынке остаются программы господдержки. В 2025 году продолжает действовать семейная, ИТ-, дальневосточная и сельская ипотека со ставками 4–6%.

«Наибольшая доходность формируется на раннем этапе строительства, — пояснила доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг» ПНИПУ, кандидат экономических наук Ирина Алексеева. — Через несколько месяцев после старта цены растут, и те, кто купил квартиру «с котлована», оказываются в выигрышной позиции».

По словам эксперта, покупку жилья для проживания откладывать не стоит: на длинном горизонте цены стабильно растут, а оформление сделки до конца года позволяет заявить налоговый вычет уже в 2026-м.

Сотрудник кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» ПНИПУ Антон Минин отметил, что на рынке вторички стоит проявить терпение: «В начале года рынок малоактивен, но уже в конце января–феврале можно найти более выгодные варианты».

Для инвесторов эксперты советуют тщательно просчитывать доходность и риски. В отдельных случаях, если капитал приносит доход выше ипотечной ставки, более рациональным решением может быть аренда вместо покупки.

Ранее ученые назвали причины снижения интереса к маркетплейсам у россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами