Аналитик назвал города с минимальной разницей цены однокомнатного и двухкомнатного жилья

Минимальную разницу цены однокомнатного и двухкомнатного жилья выявили в Уфе
true
true
true
close
mapo_japan/Shutterstock/FOTODOM

В тройке российских городов-лидеров с минимальной разницей между средней ценой квадратного метра в однокомнатных и двухкомнатных квартирах на вторичном рынке оказались Москва, Уфа и Нижний Новгород. Об этом газете «Известия» рассказал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

«Чем меньше разница между ценой квадратного метра в студиях и однокомнатных квартирах, тем сложнее после их продажи улучшать жилищные условия, поскольку это потребует больше дополнительных денежных средств», — пояснил эксперт.

Он уточнил, что в целом по России средняя стоимость квадратного метра в студиях и однокомнатных квартирах на 17,9% выше, чем в двухкомнатных (против 16,4% — в прошлом году). В топ регионов по доступности покупки двухкомнатного жилья после продажи студии или однокомнатной квартиры вошли Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Волгоград, Челябинск, Самара.

Данные опроса, проведенного «МТС AdTech» (есть у «Газеты.Ru»), до этого показали, что более трети опрошенных россиян (41%) назвали лучшим возрастом для покупки квартиры период с 25 до 34 лет. Каждый четвертый респондент отметил, что купил недвижимость в возрасте от 35 до 44 лет. Каждый пятый участник опроса приобрел ее до 25 лет. Еще 11% делали это в период от 45 до 54 лет, и только 2% — после 55 лет.

Ранее адвокат назвал риски, которые могут возникнуть при покупке квартиры.

