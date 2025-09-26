Россияне назвали лучший возраст для покупки квартиры

Более 40% опрошенных россиян считают, что квартиру лучше всего купить до 34 лет

Более трети опрошенных россиян (41%) назвали лучшим возрастом для покупки квартиры период с 25 до 34 лет. Таковы данные опроса, проведенного «МТС AdTech» (есть у «Газеты.Ru»).

Каждый четвертый респондент отметил, что купил недвижимость в возрасте от 35 до 44 лет. Каждый пятый участник опроса приобрел ее до 25 лет. Еще 11% делали это в период от 45 до 54 лет, и только 2% — после 55 лет.

Каждый второй участник опроса считает, что вложения в недвижимость окупаются достаточно быстро. По мнению трети опрошенных, эффект может быть заметен уже через восемь лет, в срок от пяти до семи лет частично или полностью окупить вложения рассчитывают 22% россиян. Еще 16% опрошенных признались, что планируют заработать на перепродаже. Из них 5% рассчитывают заработать в течение года после покупки. Около трети респондентов отметили, что для первых результатов от вложений необходимо более 15 лет.

«Данные опроса показали, что 36% респондентов хотели бы инвестировать в недвижимость, из них 26% готовы заняться этим в ближайшее время. Снижение ключевой ставки и продление семейной ипотеки стимулируют людей переориентироваться с банковских вкладов на недвижимость. При этом 80% россиян говорят о желании повышать свой уровень финансовой грамотности. И мы видим, что держатели инвестиционных инструментов начинают выстраивать свою коммуникацию с потребителями на базе финансового просвещения», — отметил коммерческий директор МТС AdTech Артем Пуликов.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

