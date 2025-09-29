Адвокат назвал риски, которые могут возникнуть при покупке квартиры

Перед покупкой квартиры важно учесть все юридические риски, которые могут грозить потерей денег или оспариванием сделки. Об этом Pravda.Ru рассказал адвокат, кандидат юридических наук Андрей Алешкин.

К самым распространенным проблемам он отнес сделки с собственниками, находящимися за рубежом, с обременением квартиры ипотекой и с людьми в предбанкротном состоянии.

«В таких случаях сделка может быть признана недействительной, поскольку продавец не имел права распоряжаться имуществом. Опасность есть и тогда, когда квартира была приобретена в браке, а имущество не разделено. Даже если супруги уже развелись, важно проверять, каким образом приобреталась недвижимость и было ли получено согласие второй стороны», — пояснил Алешкин.

Кроме того, он призвал быть осторожнее в случае, если продавец предлагает занизить стоимость жилья в договоре купли-продажи или включить в него скрытые платежи. Эксперт уточнил, что для просчитывания всех рисков лучше оформлять сделку под контролем квалифицированных специалистов.

Данные опроса, проведенного «МТС AdTech» (есть у «Газеты.Ru»), до этого показали, что более трети опрошенных россиян (41%) назвали лучшим возрастом для покупки квартиры период с 25 до 34 лет. Каждый четвертый респондент отметил, что купил недвижимость в возрасте от 35 до 44 лет. Каждый пятый участник опроса приобрел ее до 25 лет. Еще 11% делали это в период от 45 до 54 лет, и только 2% — после 55 лет.

Ранее россиянам рассказали, сколько стоит снять и оборудовать квартиру для аренды.