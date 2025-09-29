На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Адвокат назвал риски, которые могут возникнуть при покупке квартиры

Адвокат Алешкин: занижение стоимости при покупке квартиры грозит рисками
Leka Sergeeva/Shutterstock/FOTODOM

Перед покупкой квартиры важно учесть все юридические риски, которые могут грозить потерей денег или оспариванием сделки. Об этом Pravda.Ru рассказал адвокат, кандидат юридических наук Андрей Алешкин.

К самым распространенным проблемам он отнес сделки с собственниками, находящимися за рубежом, с обременением квартиры ипотекой и с людьми в предбанкротном состоянии.

«В таких случаях сделка может быть признана недействительной, поскольку продавец не имел права распоряжаться имуществом. Опасность есть и тогда, когда квартира была приобретена в браке, а имущество не разделено. Даже если супруги уже развелись, важно проверять, каким образом приобреталась недвижимость и было ли получено согласие второй стороны», — пояснил Алешкин.

Кроме того, он призвал быть осторожнее в случае, если продавец предлагает занизить стоимость жилья в договоре купли-продажи или включить в него скрытые платежи. Эксперт уточнил, что для просчитывания всех рисков лучше оформлять сделку под контролем квалифицированных специалистов.

Данные опроса, проведенного «МТС AdTech» (есть у «Газеты.Ru»), до этого показали, что более трети опрошенных россиян (41%) назвали лучшим возрастом для покупки квартиры период с 25 до 34 лет. Каждый четвертый респондент отметил, что купил недвижимость в возрасте от 35 до 44 лет. Каждый пятый участник опроса приобрел ее до 25 лет. Еще 11% делали это в период от 45 до 54 лет, и только 2% — после 55 лет.

Ранее россиянам рассказали, сколько стоит снять и оборудовать квартиру для аренды.

