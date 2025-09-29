На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Министр энергетики рассказал, сколько запасов нефти в России рентабельны

Министр энергетики Цивилев: только половина запасов нефти России рентабельна
Максим Богодвид/РИА Новости

Только половина запаса нефти в России рентабельна из-за существенной доли трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ). Об этом заявил министр энергетики Сергей Цивилев в интервью журналу ТТН, передает ТАСС.

Доля нефти во всем мире смещается в сторону трудноизвлекаемых запасов, отметил министр.

«Общие запасы нефти в России оцениваются в 31 млрд т, но лишь около половины из них являются рентабельными из-за существенной доли ТРИЗ», — сказал он, подчеркнув, что в прошлом году в общем объеме добычи она составила около 60%.

По его словам, в стране необходимо активизировать геологоразведку и внедрить новые технологии для развития рынка.

В начале сентября глава Роснедр Олег Казанов в своем докладе на заседании комиссии госсовета по направлению «Энергетика» сообщил, что рентабельных запасов нефти в России всего 13,2 млрд т, этого хватит на 25 лет базовой добычи.

Он подчеркнул, что власти практически все объекты с запасами передали недропользователям.

Ранее в Красноярском крае рассказали о первом в стране подземном нефтехранилище.

