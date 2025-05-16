В Красноярском крае рассказали о первом в стране подземном нефтехранилище

Первое в России подземное нефтехранилище появилось в Красноярском крае. Об этом «Интерфакс» рассказала начальник управления геологии нефти и газа, подземных вод и сооружений Роснедр Нина Ерофеева.

«Никогда в Российской Федерации не было нефтехранилищ. Всегда нефть в трубу поставлялась. С учетом последних событий и с учетом отсутствия инфраструктуры в арктической зоне в ряде регионов понадобилось создать нефтехранилище. Соответственно, нефть будет размещаться в этих нефтехранилищах, чтобы не сжигать ее в период опытно-промышленных работ», — рассказала Ерофеева.

Проект подземного нефтехранилища появился в 2023 году — в сентябре Центральная комиссия Роснедр одобрила проект. Это нефтехранилище представляет собой небольшой хаб, по словам главы Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игоря Шпурова, оно предназначено для операционного хранения нефти, а не для создания стратегического запаса.

До этого глава Военного комитета Европейского союза Роберт Бригер заявил, что Евросоюз пока не имеет достаточных ресурсов, кораблей и самолетов для запуска миссии по перехвату танкеров, перевозящих российскую нефть.

Ранее Путин порекомендовал мешающим России странам «не рыть другому яму».