В Госдуме ответили, появится ли в России купюра номиналом 10 тысяч рублей

В России не появится купюра номиналом 10 тысяч рублей, поскольку бумажные деньги скоро вытеснит цифровой рубль, поделился мнением с «Газетой.Ru» зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.

«Недалек тот день, когда цифровой рубль вытеснит с розничного рынка разжиревшие на процентах банки. А пока нельзя облегчать теневые расчеты недобросовестных коммерсантов. Пусть они со своими мешками налички будут лучше видны в прицелы налоговых инспекторов. И не стоит посылать рынку проинфляционные сигналы», — сказал он.

Однако ЦБ продолжает обновлять действующие номиналы купюр, подчеркнула в разговоре с «Газетой.Ru» зампред комитета ГД по экономической политике Надежда Школкина.

«Это происходит по разным причинам: ветхость купюр, новые требования по защите и так далее. На мой взгляд, в современных реалиях крупные покупки обычно совершаются путем безналичного расчета, поэтому потребности в купюрах большим номиналом не столь актуальная и первостепенная задача. Хотя возможно и у них есть перспективы стать когда-нибудь одной из денежных единиц в нашей стране. Но это решение принимает исключительно Центробанк России», — сказала она.

До этого зампред Центробанка Сергей Белов в интервью РИА Новости сообщил, что в России планируется выпуск новой пятидесятирублевой купюры в 2027 году. Еще позже, в 2028-м, выйдет в оборот купюра номиналом десять рублей.

Ранее в Госдуме вспомнили об идее выпускать купюру в 100 тысяч рублей.