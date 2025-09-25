На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Набиуллина высказалась о снижении ключевой ставки в России

Набиуллина: быстрое снижение ключевой ставки может разогнать маховик инфляции
Центробанк РФ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке, тщательно выверяя каждый шаг. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

«Значительное ускорение роста кредита, которое произошло в июле и в августе, если оно сохранится несколько месяцев подряд, это явный сигнал того, что уже произошло заметное смягчение денежно-кредитных условий», — сказала она.

Глава Центробанка подчеркнула, что слишком быстрое смягчение денежно-кредитных условий может привести к риску вновь перезапустить маховик высокой инфляции.

ЦБ на заседании 12 сентября третий раз подряд снизил ключевую ставку — на 1 процентный пункт, до 17%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина уточнила, что регулятор выбирал между сохранением ключевой ставки и ее снижением. Эксперты назвали решение Центробанка осторожным, отметив, что многие ожидали снижения ключевой ставки до 16%. Российский фондовый рынок отреагировал на решение Банка России падением. Почему ЦБ решил именно так и чего ждать дальше — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ЦБ объяснили, как высокая ключевая ставка влияет на россиян.

