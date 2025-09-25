Набиуллина высказалась о снижении ключевой ставки в России

Центробанк РФ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке, тщательно выверяя каждый шаг. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

«Значительное ускорение роста кредита, которое произошло в июле и в августе, если оно сохранится несколько месяцев подряд, это явный сигнал того, что уже произошло заметное смягчение денежно-кредитных условий», — сказала она.

Глава Центробанка подчеркнула, что слишком быстрое смягчение денежно-кредитных условий может привести к риску вновь перезапустить маховик высокой инфляции.

ЦБ на заседании 12 сентября третий раз подряд снизил ключевую ставку — на 1 процентный пункт, до 17%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина уточнила, что регулятор выбирал между сохранением ключевой ставки и ее снижением. Эксперты назвали решение Центробанка осторожным, отметив, что многие ожидали снижения ключевой ставки до 16%. Российский фондовый рынок отреагировал на решение Банка России падением. Почему ЦБ решил именно так и чего ждать дальше — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ЦБ объяснили, как высокая ключевая ставка влияет на россиян.