McDonald's может лишиться товарных знаков в России

Компания McDonald's может потерять ряд товарных знаков в России в 2026 году. Об этом сообщает РИА Новости ссылаясь на данные Роспатента.

У компании закачивается срок действия исключительного права на товарные знаки «Макдоналдс», «Биг Мак» и «Чикен Макнаггетс».

Риск потери прав существует в том случае, если компания не инициирует продление до 22 января 2026 года. Еще спустя шесть месяцев восстановить права на данные товарные знаки уже будет невозможно.

Недавно президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров заявил, что оборот McDonald's достигает $100 млрд, поэтому можно не сомневаться, что он может позволить себе возвращение на российский рынок даже при необходимости заплатить за это приличную сумму. Он отметил, что главный вопрос состоит в том, на каких конкретно условиях компания покидала страну.

Напомним, до этого основатель сети ресторанов русской кухни «Теремок» Михаил Гончаров заявил, что для руководства McDonald's возвращение на российский рынок станет шоком, так как компании придется отдать «колоссальные деньги». При этом потребители, по его мнению, прежних владельцев сети фастфуда примут с радостью, однако за это время появились и конкуренты, подробности – в материале «Газеты.Ru».

