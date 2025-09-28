На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

McDonald's может лишиться товарных знаков в России

Компания McDonald's может потерять ряд товарных знаков в РФ
true
true
true
close
Anton Vaganov/Reuters

Компания McDonald's может потерять ряд товарных знаков в России в 2026 году. Об этом сообщает РИА Новости ссылаясь на данные Роспатента.

У компании закачивается срок действия исключительного права на товарные знаки «Макдоналдс», «Биг Мак» и «Чикен Макнаггетс».

Риск потери прав существует в том случае, если компания не инициирует продление до 22 января 2026 года. Еще спустя шесть месяцев восстановить права на данные товарные знаки уже будет невозможно.

Недавно президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров заявил, что оборот McDonald's достигает $100 млрд, поэтому можно не сомневаться, что он может позволить себе возвращение на российский рынок даже при необходимости заплатить за это приличную сумму. Он отметил, что главный вопрос состоит в том, на каких конкретно условиях компания покидала страну.

Напомним, до этого основатель сети ресторанов русской кухни «Теремок» Михаил Гончаров заявил, что для руководства McDonald's возвращение на российский рынок станет шоком, так как компании придется отдать «колоссальные деньги». При этом потребители, по его мнению, прежних владельцев сети фастфуда примут с радостью, однако за это время появились и конкуренты, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин высказался о возможном возвращении McDonald's в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами