Путин высказался о возможном возвращении McDonald's в Россию

Россия не собирается «стелить дорожку» американской компании McDonald's, если та решит вернуться на российский рынок, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

«Они поставили всех в трудное положение, смылись, а теперь, если захотят вернуться, мы что, им дорожку что ли должны постелить? Нет, конечно», — сказал глава российского государства.

Он отметил, что уже поставил задачу правительству проработать программу возврата для зарубежных компаний с учетом интересов отечественного бизнеса, а также пообещал руководству сети «Вкусно — и точка» поддержку со стороны государства в случае, если McDonald's захочет вернуться в РФ.

«Я же все-таки по базовому образованию юрист, я знаю, что это такое, если вы мне дадите договор, я сейчас полистаю, все покажу как что надо сделать, есть специалисты у нас хорошие. Мы обязательно вам поможем», — подчеркнул Путин.

14 мая стало известно, что Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в правительство и администрацию президента перечень условий возвращения ушедших после февраля 2022 года иностранных компаний.

Как рассказал глава РСПП Шохин, в своих предложениях рабочая группа союза попыталась найти «баланс четкой регуляторики с одной стороны и учета специфики конкретных кейсов с другой».

Ранее Путин призвал «душить» сервисы, которые действуют против России.