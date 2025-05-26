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Путин высказался о возможном возвращении McDonald's в Россию

Путин: РФ не будет «стелить дорожку» McDonald's, если компания решит вернуться

Россия не собирается «стелить дорожку» американской компании McDonald's, если та решит вернуться на российский рынок, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

«Они поставили всех в трудное положение, смылись, а теперь, если захотят вернуться, мы что, им дорожку что ли должны постелить? Нет, конечно», — сказал глава российского государства.

Он отметил, что уже поставил задачу правительству проработать программу возврата для зарубежных компаний с учетом интересов отечественного бизнеса, а также пообещал руководству сети «Вкусно — и точка» поддержку со стороны государства в случае, если McDonald's захочет вернуться в РФ.

«Я же все-таки по базовому образованию юрист, я знаю, что это такое, если вы мне дадите договор, я сейчас полистаю, все покажу как что надо сделать, есть специалисты у нас хорошие. Мы обязательно вам поможем», — подчеркнул Путин.

14 мая стало известно, что Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в правительство и администрацию президента перечень условий возвращения ушедших после февраля 2022 года иностранных компаний.

Как рассказал глава РСПП Шохин, в своих предложениях рабочая группа союза попыталась найти «баланс четкой регуляторики с одной стороны и учета специфики конкретных кейсов с другой».

Ранее Путин призвал «душить» сервисы, которые действуют против России.

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