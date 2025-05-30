Эксперт: McDonald's спокойно может заплатить огромную сумму для возвращения в РФ

Оборот McDonald's достигает $100 млрд, поэтому можно не сомневаться, что он может позволить себе возвращение на российский рынок даже при необходимости заплатить за это приличную сумму. Главный вопрос состоит в том, на каких конкретно условиях компания покидала страну, объяснил НСН президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Специалист напомнил, что пока о возвращении иностранных брендов много говорят, но на практике этого не происходит. Как правило, покидали рынок компании с правом выкупа, однако условия везде свои — соответственно, точно механизм возобновления их работы неизвестен.

«Если они придут с деньгами, для нас это отлично, — обратил внмиание Бухаров. — Обороты у McDonald's в районе ста миллиардов долларов, поэтому они, вероятно, могут заплатить приличную сумму при возвращении. Сложно сказать, на какую цифру можно будет рассчитывать – 10-15 миллиардов или меньше».

Он подчеркнул, что третья сторона не может точно знать, какие условия прописаны в договоре о продаже бизнеса компании в России, поэтому судить точно, о каких конкретно суммах пойдет речь, пока затруднительно.

Напомним, до этого основатель сети ресторанов русской кухни «Теремок» Михаил Гончаров заявил, что для руководства McDonald's возвращение на российский рынок станет шоком, так как компании придется отдать «колоссальные деньги». При этом потребители, по его мнению, прежних владельцев сети фастфуда примут с радостью, однако за это время появились и конкуренты, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин высказался о возможном возвращении McDonald's в Россию.