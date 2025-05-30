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«Для них это будет шоком»: для McDonald's предсказали трудности при возвращении в Россию

Основатель «Теремка» Гончаров: возвращение в Россию станет шоком для McDonald's
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Демонтаж вывески ресторана быстрого питания McDonald's с фасада здания торгового центра, 2022 год

Александр Кряжев/РИА Новости
Возвращение на российский рынок станет шоком для руководства McDonald's, заявил основатель сети ресторанов русской кухни «Теремок» Михаил Гончаров. По его словам, американской компании придется отдать «колоссальные деньги». Предприниматель отметил: потребитель с радостью примет прежних владельцев сети фастфуда, однако нельзя сказать, что менеджмент «Вкусно — и точка» ухудшил бизнес.

Стоит ли игра свеч

Михаил Гончаров рассказал о собственном бизнесе РБК. Затронул он и тему возможного возвращения в Россию McDonald's. По его словам, это вполне может случиться, хоть и станет «шоком» для руководства компании. Бизнесмен напомнил, что у сторон есть твердые договоренности на выкуп сети ресторанов, «но это будет очень дорого стоить».

«Цена выкупа определяется показателями, которые у «Вкусно — и точки» очень хорошие. Поэтому, чтобы вернуться в Россию, McDonald's придется отдать колоссальные деньги. Для них это будет шоком. Тем не менее они, конечно, должны вернуться. А потребитель их с радостью примет так же, как и другие бренды. Например, Uniqlo и прочие», — объяснил владелец «Теремка».

Собеседник РБК добавил: некоторые люди остались в обиде на покинувших Россию автопроизводителей. Например, у некоторых перестали работать ключи от BMW, и автомобили из Баварии превратились в «кирпич».

«Эти люди скорее возьмут Audi или Mercedes. Хотя самые прогрессивные автомобилисты уже давно ездят на китайских машинах, поэтому возвращение немецкого автопрома может быть интересно разве что историческим музеям», — отметил Гончаров.

Бизнес не испортили

Журналисты поинтересовались, с кем «Теремку» было сложнее конкурировать: с McDonald's или «Вкусно — и точка»?

«Мне кажется, «Вкусно — и точка» очень хорошо начали работать. Пока никаких предпосылок к тому, что они ухудшили бизнес, нет. То же самое касается «Добрый кола». Оказалось, на новый бренд можно перейти очень быстро», — ответил Михаил Гончаров.

Он признался, что для него осталось загадкой, почему топ-менеджеры крупных компаний не создали отечественные аналоги «Вкусно — и точки», Rostic's или «Бургер Кинга».

Основатель «Теремка» подчеркнул: найти инвесторов для этого не составит труда, поэтому «хоть кто-нибудь должен был рискнуть».

Вернется ли McDonald's

После начала спецоперации руководство американской сети фастфуда объявило об уходе с российского рынка. Бизнес продали, его выкупил кузбасский предприниматель Александр Говор, работавший ранее по франшизе с McDonald's в Сибири.

Сейчас в 65 регионах России работают более 920 ресторанов «Вкусно — и точка».

В июне 2022-го завершилась сделка по продаже активов: новый собственник обязан был до конца года вложить около 7 млрд рублей, чтобы исполнить обязательства перед поставщиками и арендодателями. По условиям договора McDonald's мог вернуться в Россию, если Говор будет мастер-франчайзи.

«Даже если McDonald's вернется, скорее всего, мастер-франчайзи выдадут мне, и я буду работать как раньше, но уже не только по Сибири, а по всей России. Нормально. Это современный рынок», — объяснял предприниматель.

Защитить своих

Несколько дней назад президент Владимир Путин встретился с представителями деловых кругов. Глава государства спросил у гендиректора «Вкусно — и точка» Олега Пароева, есть ли у «не очень добросовестных партнеров», покинувших российский рынок, право обратного выкупа компании. Пароев ответил утвердительно.

«Все инструменты в наших руках. Мы, повторяю, их не выгоняли — они ушли, ну и ладно. У них, если право выкупа есть, наверняка это связано с каким-то временем, связано с какими-то условиями, на какое-то количество лет они. Я же по базовому образованию юрист — я знаю, что это такое.
Если вы мне дадите договор, я сейчас полистаю и покажу, как и что надо сделать. Здесь специалисты у нас хорошие сидят — мы обязательно вам поможем, даже не сомневайтесь», — подчеркнул президент.

«Они поставили всех в трудное положение, смылись, а теперь, если захотят вернуться, мы что им, дорожку, что ли, должны постелить? Нет, конечно», — добавил Путин.

Олег Пароев пригласил его посетить ресторан «Вкусно — и точка». Президент пообещал, что «зайдет как-нибудь».

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