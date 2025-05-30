«Для них это будет шоком»: для McDonald's предсказали трудности при возвращении в Россию

Возвращение на российский рынок станет шоком для руководства McDonald's, заявил основатель сети ресторанов русской кухни «Теремок» Михаил Гончаров. По его словам, американской компании придется отдать «колоссальные деньги». Предприниматель отметил: потребитель с радостью примет прежних владельцев сети фастфуда, однако нельзя сказать, что менеджмент «Вкусно — и точка» ухудшил бизнес.

Стоит ли игра свеч

Михаил Гончаров рассказал о собственном бизнесе РБК. Затронул он и тему возможного возвращения в Россию McDonald's. По его словам, это вполне может случиться, хоть и станет «шоком» для руководства компании. Бизнесмен напомнил, что у сторон есть твердые договоренности на выкуп сети ресторанов, «но это будет очень дорого стоить».

«Цена выкупа определяется показателями, которые у «Вкусно — и точки» очень хорошие. Поэтому, чтобы вернуться в Россию, McDonald's придется отдать колоссальные деньги. Для них это будет шоком. Тем не менее они, конечно, должны вернуться. А потребитель их с радостью примет так же, как и другие бренды. Например, Uniqlo и прочие», — объяснил владелец «Теремка».

Собеседник РБК добавил: некоторые люди остались в обиде на покинувших Россию автопроизводителей. Например, у некоторых перестали работать ключи от BMW, и автомобили из Баварии превратились в «кирпич».

«Эти люди скорее возьмут Audi или Mercedes. Хотя самые прогрессивные автомобилисты уже давно ездят на китайских машинах, поэтому возвращение немецкого автопрома может быть интересно разве что историческим музеям», — отметил Гончаров.

Бизнес не испортили

Журналисты поинтересовались, с кем «Теремку» было сложнее конкурировать: с McDonald's или «Вкусно — и точка»?

«Мне кажется, «Вкусно — и точка» очень хорошо начали работать. Пока никаких предпосылок к тому, что они ухудшили бизнес, нет. То же самое касается «Добрый кола». Оказалось, на новый бренд можно перейти очень быстро», — ответил Михаил Гончаров.

Он признался, что для него осталось загадкой, почему топ-менеджеры крупных компаний не создали отечественные аналоги «Вкусно — и точки», Rostic's или «Бургер Кинга».

Основатель «Теремка» подчеркнул: найти инвесторов для этого не составит труда, поэтому «хоть кто-нибудь должен был рискнуть».

Вернется ли McDonald's

После начала спецоперации руководство американской сети фастфуда объявило об уходе с российского рынка. Бизнес продали, его выкупил кузбасский предприниматель Александр Говор, работавший ранее по франшизе с McDonald's в Сибири.

Сейчас в 65 регионах России работают более 920 ресторанов «Вкусно — и точка».

В июне 2022-го завершилась сделка по продаже активов: новый собственник обязан был до конца года вложить около 7 млрд рублей, чтобы исполнить обязательства перед поставщиками и арендодателями. По условиям договора McDonald's мог вернуться в Россию, если Говор будет мастер-франчайзи.

«Даже если McDonald's вернется, скорее всего, мастер-франчайзи выдадут мне, и я буду работать как раньше, но уже не только по Сибири, а по всей России. Нормально. Это современный рынок», — объяснял предприниматель.

Защитить своих

Несколько дней назад президент Владимир Путин встретился с представителями деловых кругов. Глава государства спросил у гендиректора «Вкусно — и точка» Олега Пароева, есть ли у «не очень добросовестных партнеров», покинувших российский рынок, право обратного выкупа компании. Пароев ответил утвердительно.

«Все инструменты в наших руках. Мы, повторяю, их не выгоняли — они ушли, ну и ладно. У них, если право выкупа есть, наверняка это связано с каким-то временем, связано с какими-то условиями, на какое-то количество лет они. Я же по базовому образованию юрист — я знаю, что это такое.

Если вы мне дадите договор, я сейчас полистаю и покажу, как и что надо сделать. Здесь специалисты у нас хорошие сидят — мы обязательно вам поможем, даже не сомневайтесь», — подчеркнул президент.

«Они поставили всех в трудное положение, смылись, а теперь, если захотят вернуться, мы что им, дорожку, что ли, должны постелить? Нет, конечно», — добавил Путин.

Олег Пароев пригласил его посетить ресторан «Вкусно — и точка». Президент пообещал, что «зайдет как-нибудь».