Россиянам рассказали, как периоды безработицы влияют на будущую пенсию

Россияне не получают пенсионные баллы, когда им выделяют пособие по безработице. Об этом РИА Новости рассказала сенатор Наталия Косихина.

«Несмотря на то, что период получения пособия по безработице, участия в оплачиваемых общественных работах и переезда для трудоустройства по направлению службы занятости включается в страховой стаж, сами выплаты пособия не облагаются взносами в Соцфонд и не формируют пенсионные коэффициенты», — сказала сенатор.

Косихина добавила, что россияне могут получить пособие по безработице, зарегистрировавшись в центре занятости. При этом им не стоит прекращать поиск работы, подчеркнула сенатор. Максимальный срок выплаты пособия составит шесть месяцев.

22 сентября сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России, экс-вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова сообщила, что уровень безработицы в России останется на рекордно низком уровне в 2,2% в 2026 году. По ее словам, искусственный интеллект меняет рынок труда уже сейчас — часть профессий становится автоматизированной, но при этом появляются новые специализации, связанные именно с ИИ.

Ранее Путин заявил о росте скрытой безработицы в России.