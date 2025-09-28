На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, как периоды безработицы влияют на будущую пенсию

Сенатор Косихина: россияне в период безработицы не получают пенсионные баллы
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Россияне не получают пенсионные баллы, когда им выделяют пособие по безработице. Об этом РИА Новости рассказала сенатор Наталия Косихина.

«Несмотря на то, что период получения пособия по безработице, участия в оплачиваемых общественных работах и переезда для трудоустройства по направлению службы занятости включается в страховой стаж, сами выплаты пособия не облагаются взносами в Соцфонд и не формируют пенсионные коэффициенты», — сказала сенатор.

Косихина добавила, что россияне могут получить пособие по безработице, зарегистрировавшись в центре занятости. При этом им не стоит прекращать поиск работы, подчеркнула сенатор. Максимальный срок выплаты пособия составит шесть месяцев.

22 сентября сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России, экс-вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова сообщила, что уровень безработицы в России останется на рекордно низком уровне в 2,2% в 2026 году. По ее словам, искусственный интеллект меняет рынок труда уже сейчас — часть профессий становится автоматизированной, но при этом появляются новые специализации, связанные именно с ИИ.

Ранее Путин заявил о росте скрытой безработицы в России.

