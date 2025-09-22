На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Совфеде ожидают рекордно низкой безработицы в 2026 году

Архив Совета Федерации

Уровень безработицы в России останется на рекордно низком уровне в 2,2% в 2026 году, спрогнозировала для «Газеты.Ru» сенатор, председатель Социал-демократического союза женщин России, экс-вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова.

«Уровень безработицы в России сейчас на рекордно низкой отметке — всего 2,2%, и, скорее всего, в 2026 году эта цифра останется примерно на том же уровне. Это связано с тем, что экономика переходит в стадию планового замедления, бизнес адаптируется к новым реалиям и активно ищет новые рынки для сырья и продажи своей продукции. В таких условиях спрос на рабочие места сохраняется, а резких скачков безработицы не ожидается — все остается под контролем, благодаря поддержке государства и постепенной стабилизации экономики», — отметила Епифанова.

По ее словам, искусственный интеллект меняет рынок труда уже сейчас — часть профессий становится автоматизированной, но при этом появляются новые специализации, связанные именно с ИИ. Несмотря на опасения, что ИИ вытеснит сотрудников, сенатор уверена, что это временное явление. Рост технологий ведет к повышению продуктивности и созданию новых рабочих мест, а специалисты, умеющие работать с ИИ, будут особо востребованы, подчеркнула Епифанова. По ее словам, это не означает массовый рост безработицы, а скорее представляет трансформацию рынка труда, где главное — готовность обучаться и осваивать новые навыки. В итоге благодаря ИИ качество и доступность работы могут только улучшиться, считает сенатор.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что о росте скрытой безработицы в стране.

