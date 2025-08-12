На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин заявил о росте скрытой безработицы в России

Президент РФ Путин отметил тенденцию к росту скрытой безработицы в стране
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин сообщил, что безработица в стране остается на историческом минимуме, но наблюдается некоторый рост скрытой безработицы — численности работников, находящихся в простое, занятых на неполный рабочий день или находящихся под риском увольнения. Стенограмма совещания опубликована на сайте Кремля.

«Наблюдается некоторый рост численности скрытой безработицы, то есть работников в так называемом простое, занятых на неполный рабочий день или находящихся под риском увольнения», — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

По словам главы государства, в начале года их численность составляла порядка 98 тысяч человек, на конец июня — 153 тысячи человек, а на 8 августа — 199 тысяч человек.

Кроме того, растет численность зарегистрированной безработицы, отметил Путин.

«Если в начале года она составляла примерно 274 тысячи человек, то на конец июня это было уже 291 тысяча, а в начале августа 300 тысяч. Но все-таки она у нас остается пока на рекордно низких уровнях», — заметил президент.

По данным, опубликованным Росстатом, безработица в России в июне сохранилась на историческом минимуме в 2,2% за все время наблюдений с 1991 года.

В январе 2025 года уровень безработицы в России составлял 2,4%.

Ранее был спрогнозирован уровень безработицы на ближайшие несколько лет.

