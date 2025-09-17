Названы профессии, представители которых быстрее всего копят на ипотеку

Каждый третий айтишник накопил на первый взнос по ипотеке в течение пяти лет

Быстрее всего получается накопить деньги на первоначальный взнос по ипотеке представителям IT-сферы — сотрудникам крупных IT-компаний, программистам и аналитикам. Так, каждый третий айтишник (36%) накопил деньги на первоначальный взнос в течение пяти лет.

Это показало исследование Lеvel Group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

На втором месте оказались люди из науки и образования — 33% представителей этой сферы накопили необходимую сумму менее чем за пять лет. Следом идут профессии, оказывающие юридические (31%), а также рекламные и маркетинговые услуги (25%). Реже всего за пять лет успели накопить на первоначальный взнос представители здравоохранения (8%), банков и страхования (12%), а также промышленности (10%): металлургии, добывающей, легкой и пищевой.

Чаще всего продавать другое имущество, чтобы оплатить первоначальный взнос, пришлось представителям здравоохранения (92%), науки и образования (98%), банков и страхования (88%), а также промышленности (70%).

«Согласно нашим данным, почти каждый третий россиянин (29%) готов продать имеющиеся активы, чтобы приобрести квартиру в столице. Так, ради покупки квартиры в Москве россияне согласны продать дачу, квартиру в другом регионе, автомобиль и другое имущество. Но наиболее популярным остается квартирный trade-in: таким образом можно быстро и выгодно купить новую квартиру с зачетом старого жилья: как правило, застройщики предоставляют дополнительную скидку в размере примерно 1–2% от стоимости квартиры», — комментирует Юлиан Овечкин, руководитель отдела ипотеки компании.

Ранее россияне рассказали, по какой ставке готовы брать ипотеку.