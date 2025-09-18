На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин пообещал сохранить семейную ипотеку

Путин: семейная льготная ипотека в России будет сохранена
true
true
true
close
Shutterstock

Российские власти не станут отказываться от программ льготной ипотеки для некоторых регионов, а также для семей, воспитывающих маленького ребенка, пообещал президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Льготы-то мы сохраняем. <…> Для некоторых регионов — Дальнего Востока и Арктики. И семейную ипотеку сохраняем», — отметил российский лидер.

По его словам, расширению льгот мешает инфляция и бюджетные ограничения.

2 сентября правительство РФ распорядилось выделить дополнительно более 100 млрд рублей на льготные ипотечные программы. Выделенные средства пойдут на субсидирование процентной ставки по программам «Семейная ипотека», «Дальневосточная и арктическая ипотека», а также «Льготная ипотека».

Дополнительное финансирование поступит из резервного фонда российского правительства.

Ранее Минфин предложил снизить ставку по семейной ипотеке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами