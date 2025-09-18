Путин пообещал сохранить семейную ипотеку

Путин: семейная льготная ипотека в России будет сохранена

Российские власти не станут отказываться от программ льготной ипотеки для некоторых регионов, а также для семей, воспитывающих маленького ребенка, пообещал президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Льготы-то мы сохраняем. <…> Для некоторых регионов — Дальнего Востока и Арктики. И семейную ипотеку сохраняем», — отметил российский лидер.

По его словам, расширению льгот мешает инфляция и бюджетные ограничения.

2 сентября правительство РФ распорядилось выделить дополнительно более 100 млрд рублей на льготные ипотечные программы. Выделенные средства пойдут на субсидирование процентной ставки по программам «Семейная ипотека», «Дальневосточная и арктическая ипотека», а также «Льготная ипотека».

Дополнительное финансирование поступит из резервного фонда российского правительства.

Ранее Минфин предложил снизить ставку по семейной ипотеке.