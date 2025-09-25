В Госдуме вспомнили об идее выпускать купюру в 100 тысяч рублей

В России не нужно выпускать купюры номиналом 10 и 100 тысяч рублей, потому что их кража приведет к серьезному ущербу, который тяжело возместить, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

«Украсть такую купюру легко, а возместить ущерб очень сложно. Была идея стотысячные купюры выпускать, но отказались, потому что люди не всегда четко следят за своими сбережениями и деньгами. У них часто воруют кошельки, залезают в карман — ущерб будет нанесен сразу очень значительный. Поэтому разбили по мелочам, чтобы люди большие суммы с собой не носили, и чтобы потом не помогать возмещать нанесенный ущерб. Сейчас больше безналичным расчетом пользуются», — сказал он.

До этого зампред Центробанка Сергей Белов в интервью РИА Новости сообщил, что в России планируется выпуск новой пятидесятирублевой купюры в 2027 году. Еще позже, в 2028-м, выйдет в оборот купюра номиналом десять рублей.

Ранее в России призвали ЦБ ввести ограничения для пенсионеров на денежные переводы.